Le trésor de Toutankhamon Salle Baron Joseph Salamon Grignan

Le trésor de Toutankhamon

Salle Baron Joseph Salamon Rue sous les Remparts Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 18:30:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

1922. L’une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps va bouleverser les connaissances de l’égyptologie…La conférence présentera l’histoire de cette découverte et le trésor fabuleux de Toutankhamon. Conférence avec diaporama.

Salle Baron Joseph Salamon Rue sous les Remparts Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

1922. One of the greatest archaeological discoveries of all time is set to revolutionize the field of Egyptology… The lecture will present the history of this discovery and the fabulous treasure of Tutankhamun. Lecture with slide show.

