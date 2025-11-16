LE TRESOR DES ELEMENTS – LE SPOTLIGHT – LILLE Lille

LE TRESOR DES ELEMENTS Début : 2025-11-16 à 15:30. Tarif : – euros.

Cet après-midi, Pappy a décidé d’organiser un jeu goûter pour petit Jean. Il se déguise et devient le célèbre Pirate BarbaPappy. Petit Jean sera le petit moussaillon qui doit trouver le trésor des quatre éléments, et Mitsou n’est pas en reste. Chacun sera amené à résoudre des énigmes pour pouvoir ouvrir la boite au trésor.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SPOTLIGHT – LILLE 100, rue Léon Gambetta 59000 Lille 59