Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Trésor des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur

Le Trésor des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur vendredi 17 avril 2026.

Ville : 29690 Botmeur

Département : Finistère

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Trésor des Korrigans avec ADDES à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24

Le trésor des korrigans a disparu et seul un groupe d’intrépides aventuriers peut le retrouver avant qu’il ne soit perdu à jamais !

L’inquiétude règne parmi le peuple enchanté leur bien le plus précieux à disparu. Youenn a promis à Néoken, le gardien des légendes, de le retrouver et de le ramener à sa juste place. Mais le temps presse.

Pour mener l’enquête, Youenn aura besoin de votre aide ! Ensemble, vous devrez relever des défis et résoudre des énigmes le long des sentiers secrets de la forêt. Prêts à vivre cette aventure extraordinaire ? L’heure de la chasse au trésor a sonné !   .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Trésor des Korrigans avec ADDES à Botmeur.

L’événement Le Trésor des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ