Le Trésor des Korrigans avec ADDES à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Le trésor des korrigans a disparu et seul un groupe d’intrépides aventuriers peut le retrouver avant qu’il ne soit perdu à jamais !

L’inquiétude règne parmi le peuple enchanté leur bien le plus précieux à disparu. Youenn a promis à Néoken, le gardien des légendes, de le retrouver et de le ramener à sa juste place. Mais le temps presse.

Pour mener l’enquête, Youenn aura besoin de votre aide ! Ensemble, vous devrez relever des défis et résoudre des énigmes le long des sentiers secrets de la forêt. Prêts à vivre cette aventure extraordinaire ? L’heure de la chasse au trésor a sonné ! .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

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English : Le Trésor des Korrigans avec ADDES à Botmeur.

L’événement Le Trésor des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ