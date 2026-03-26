Le trésor du saint louis

Saint-Paul-de-Serre Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Dryadalis Le trésor du saint louis

comédie signée Etienne Fraday

buvette sur place

Dryadalis Le trésor du saint louis

comédie signée Etienne Fraday

buvette sur place .

Saint-Paul-de-Serre 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 11 78

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English : Le trésor du saint louis

Dryadalis Le trésor du saint louis

comedy by Etienne Fraday

refreshment bar on site

L’événement Le trésor du saint louis Saint-Paul-de-Serre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux