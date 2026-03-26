Le trésor du saint louis Saint-Paul-de-Serre
Le trésor du saint louis Saint-Paul-de-Serre dimanche 19 avril 2026.
Le trésor du saint louis
Saint-Paul-de-Serre Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Dryadalis Le trésor du saint louis
comédie signée Etienne Fraday
buvette sur place
Dryadalis Le trésor du saint louis
comédie signée Etienne Fraday
buvette sur place .
Saint-Paul-de-Serre 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 11 78
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English : Le trésor du saint louis
Dryadalis Le trésor du saint louis
comedy by Etienne Fraday
refreshment bar on site
L’événement Le trésor du saint louis Saint-Paul-de-Serre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux