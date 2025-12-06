Le trésor oublié Saumur

Le trésor oublié Saumur samedi 6 décembre 2025.

Le trésor oublié

Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Frode Ingvalson, mystérieux guerrier millénaire, vous invite à une aventure dans le décor immersif d’un campement Viking.

Interagissez avec les objets du quotidien de ce peuple légendaire pour résoudre d’enrichissantes énigmes et, peut-être, libérer le trésor du Jarl, dont la clef est égarée depuis 1088 ans !

Samedi 6 décembre 2025 de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30. .

Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

Frode Ingvalson, the mysterious thousand-year-old warrior, invites you on an adventure in the immersive setting of a Viking encampment.

Frode Ingvalson, ein mysteriöser tausendjähriger Krieger, lädt Sie zu einem Abenteuer in der immersiven Umgebung eines Wikingerlagers ein.

Frode Ingvalson, il misterioso guerriero millenario, vi invita a vivere un’avventura nella coinvolgente ambientazione di un accampamento vichingo.

Frode Ingvalson, el misterioso guerrero milenario, te invita a una aventura en el inmersivo escenario de un campamento vikingo.

