Le trésor oublié Saumur

Frode Ingvalson, mystérieux guerrier millénaire, vous invite à une aventure dans le décor immersif d’un campement Viking.
Interagissez avec les objets du quotidien de ce peuple légendaire pour résoudre d’enrichissantes énigmes et, peut-être, libérer le trésor du Jarl, dont la clef est égarée depuis 1088 ans !
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 6 décembre 2025 de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30. .
Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12
English :
Frode Ingvalson, the mysterious thousand-year-old warrior, invites you on an adventure in the immersive setting of a Viking encampment.
German :
Frode Ingvalson, ein mysteriöser tausendjähriger Krieger, lädt Sie zu einem Abenteuer in der immersiven Umgebung eines Wikingerlagers ein.
Italiano :
Frode Ingvalson, il misterioso guerriero millenario, vi invita a vivere un’avventura nella coinvolgente ambientazione di un accampamento vichingo.
Espanol :
Frode Ingvalson, el misterioso guerrero milenario, te invita a una aventura en el inmersivo escenario de un campamento vikingo.
