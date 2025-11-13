Le Trésor séraphique de Balthazar de Bellême Musée de Bretagne Rennes

Le Trésor séraphique de Balthazar de Bellême Musée de Bretagne Rennes Jeudi 13 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Parmi les manuscrits conservés par la Bibliothèque des Champs Libres, le « Trésor séraphique » de Balthazar de Bellême est l’un des plus intrigants.

Rédigé au milieu du 17e siècle par un frère capucin de la province de Bretagne, il ne livre pas si facilement ses mystères. Sarah Toulouse, conservatrice, présente ce document aux textes énigmatiques et décrypte les symboles de ses images.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine