Le trésorde Clarissa Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Le trésorde Clarissa Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 20 septembre 2025.

Le trésorde Clarissa

Samedi 20 septembre 2025 de 14h30 à 15h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 15:20:00

Date(s) :

2025-09-20

Conte pour enfants de 3 à 8 ans

Un voyage qui se transforme en chasse au trésor…

L’aventurière Clarisse Anonyme visite la Louisiane, et apprend l’existence d’une légende… une légende qui porte son nom !Enfants

L’aventurière Clarisse Anonyme visite la Louisiane, et apprend l’existence d’une légende… une légende qui porte son nom !



Ni une, ni deux, munie d’une carte très ancienne, elle part à la recherche du trésor de Clarissa NoName. Dans le Bayou, elle rencontre Peggy-Sue l’alligator, des écrevisses râleuses et d’autres animaux.



Malgré leur aide, Clarisse parviendra-t-elle à trouver le trésor et rompre le maléfice ?! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Tales for children aged 3 to 8

A journey that turns into a treasure hunt…

Adventurer Clarisse Anonyme visits Louisiana, and learns of a legend… a legend that bears her name!

German :

Märchen für Kinder von 3 bis 8 Jahren

Eine Reise, die sich in eine Schatzsuche verwandelt …

Die Abenteurerin Clarisse Anonyme besucht Louisiana und erfährt von einer Legende … einer Legende, die ihren Namen trägt!

Italiano :

Racconti per bambini dai 3 agli 8 anni

Un viaggio che si trasforma in una caccia al tesoro…

L’avventuriera Clarisse Anonyme visita la Louisiana e scopre l’esistenza di una leggenda… una leggenda che porta il suo nome!

Espanol :

Cuentos para niños de 3 a 8 años

Un viaje que se convierte en una búsqueda del tesoro…

La aventurera Clarisse Anonyme visita Luisiana y se entera de la existencia de una leyenda… ¡una leyenda que lleva su nombre!

L’événement Le trésorde Clarissa Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille