Le Trévoux en Musique Le Trévoux
Le Trévoux en Musique Le Trévoux samedi 27 juin 2026.
Le Trévoux
Le Trévoux en Musique
Plan d’eau Le Trévoux Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Animation musicale, concerts et repas moules frites. Buvette
Au parc du plan d’eau du Trévoux. .
Plan d’eau Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 08 13 65 62
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English :
L’événement Le Trévoux en Musique Le Trévoux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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