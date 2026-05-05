Le Trévoux

Le Trévoux en Musique

Plan d’eau Le Trévoux Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Animation musicale, concerts et repas moules frites. Buvette

Au parc du plan d’eau du Trévoux. .

Plan d’eau Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 08 13 65 62

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English :

L’événement Le Trévoux en Musique Le Trévoux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS