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Le Trévoux en Musique Le Trévoux

Le Trévoux en Musique Le Trévoux samedi 27 juin 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 29380 Le Trévoux

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Trévoux

Le Trévoux en Musique

Plan d’eau Le Trévoux Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Animation musicale, concerts et repas moules frites. Buvette
Au parc du plan d’eau du Trévoux.   .

Plan d’eau Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 6 08 13 65 62 

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English :

L’événement Le Trévoux en Musique Le Trévoux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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