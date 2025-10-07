Le triangle des bernés Théâtre du Sphinx Nantes

Le triangle des bernés Théâtre du Sphinx Nantes vendredi 19 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 21:00 – 22:30
Gratuit : non 12 € à 19,50 € 12 € à 19,50 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public 

Comédie Ô la belle vie, sans souci, sans problème…ou presque ! C’est au rythme de cette chanson que semble s’écouler le quotidien du couple que forment Lucie et Paul. Lui s’affaire à la maison, se rêvant artiste. Elle gère son affaire, se voulant carriériste. Mais l’arrivée de Marguerite, bigote dévouée à sa paroisse, pourrait les obliger à changer de refrain. En effet, pas facile à 3 de s’accorder, surtout quand chacun veut jouer sa propre partition pour trouver le bonheur.Et si, entre couacs et quiproquos, cette joyeuse cacophonie bouleversait le destin de ce trio déjanté ? Abusé par l’un ou berné par l’autre, ce marché de dupes est une comédie où rien n’est jamais sûr, mais le rire est certain. Autrice : Pascale DaumerMise en scène et interprétation : Pascale Daumer, Christèle Guéry et Calouss Durée : 1h30 Représentations du 21 novembre au 27 décembre 2025 :les vendredis et samedis à 21h

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000
06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/