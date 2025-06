Le triath’ouaille Rue du Président Salvador Allende Parthenay 5 juillet 2025 09:00

Deux-Sèvres

Le triath'ouaille
Rue du Président Salvador Allende
Boulodrome de Bellevue
Parthenay
Deux-Sèvres

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

2025-07-05

Triathlon de la Gatin’ouaille

Palets Pétanque Corn hole

L’association La Gatin’Ouaille vous invite à son tout premier triathlon de jeux d’adresse ! Formez votre doublette et venez vous challenger dans une ambiance festive et conviviale autour de trois disciplines emblématiques palets, pétanque et cornhole

Buvette et restauration sur place.

Nombreux lots à gagner !

Venez nombreux ! .

Rue du Président Salvador Allende Boulodrome de Bellevue

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 16 26 50

