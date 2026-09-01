Informations pratiques

Lanvéoc

Le Tribunal des Mots Dits

rue des embruns Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Cie Verba Dixit Association Jour de Fête

L’association Jour de fête accueille et soutient la toute jeune compagnie Verba Dixit, avec son premier spectacle en tournée.

Un homme va être jugé ! Son crime ? Éclats de rire sur voie publique.

Un juge, deux avocats, trois témoins oculaires, deux brigadiers, l’institutrice toujours en fonction depuis 75 ans, le voisin agriculteur et bien sûr, des spécialistes spécialisés dans leur spécialité, pour tenter de comprendre comment un être civilisé a pu en arriver à un comportement aussi extrême.

Les différents témoignages s’enchaîneront sur un rythme soutenu, pour finir par une joute verbale entre les deux avocats, qui lais-

sera le public, placé en tant que juré, méditer sur la sentence.

Interprétation et mise en scène Interprétation et mise en scène Claire Cauchy et Florent Bidaud

Regard extérieur Regard extérieur Belinda Cateau, Gildas Puget, Cie Qualité Street

A partir de 12 ans / 65 min .

rue des embruns Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le Tribunal des Mots Dits Lanvéoc a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime