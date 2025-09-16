Le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône Tribunal Chalon-sur-Saône

Le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône Tribunal Chalon-sur-Saône mardi 16 septembre 2025.

Le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

Tribunal 4 rue Émiland Menand Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 15:00:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-16 2025-09-17 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-03

En partenariat avec le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône

Dans le cadre des 10 ans de la rénovation du bâtiment, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et le service Animation du patrimoine proposent des visites exceptionnelles, à deux voix par un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un agent du tribunal judiciaire, de cet édifice éclectique mariant harmonieusement l’architecture du XIXe siècle et les rénovations du XXIe siècle.

Aucun visiteur ne pourra être accueilli sans réservation préalable

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine .

Tribunal 4 rue Émiland Menand Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

English : Le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

German : Le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

Italiano :

Espanol :

L’événement Le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I