LE Tricoteur tisse l'automne Marché d'automne créateurs, producteurs Saint-Félix-de-Villadeix dimanche 26 octobre 2025.

Rue du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Le Tricoteur se prépare à accueillir son premier marché d'automne, une initiative qui mettra en lumière le talent et la créativité des producteurs et créateurs locaux. Cet évènement promet d'être convivial et chaleureux. Les visiteurs pourront découvrir une variété de produits artisanaux et de délices saisonniers tout en soutenant l'économie locale.

À 16h Élection de la plus belle citrouille décorée par les enfants (une surprise remise au vainqueur.).

Rue du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 16 24 60

