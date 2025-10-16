Le trico’thé à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tous les troisièmes jeudi du mois, venez passer un moment convivial dans votre petite Cabane préférée!

Tricot, broderie, crochet… Partagez votre passion dans une ambiance chaleureuse. .

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr

