Le trico’thé à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon
Le trico’thé à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon jeudi 16 octobre 2025.
Le trico’thé à la Petite Cabane
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde
Tarif : – – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16 2025-11-20 2025-12-18
Tous les troisièmes jeudi du mois, venez passer un moment convivial dans votre petite Cabane préférée!
Tricot, broderie, crochet… Partagez votre passion dans une ambiance chaleureuse. .
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr
English : Le trico’thé à la Petite Cabane
German : Le trico’thé à la Petite Cabane
Italiano :
Espanol : Le trico’thé à la Petite Cabane
L’événement Le trico’thé à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2025-10-09 par OT du Fronsadais