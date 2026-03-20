Le tricotin magique Micro-Folie Civray

Le tricotin magique

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Envie de découvrir une activité créative et ludique ? Rejoignez nous pour un atelier tricotin magique à la Micro-Folie !

Apprenez à créer de jolies formes et décorations en fil tout en laissant parler votre imagination. Un moment convivial pour petits et grands, débutants bienvenus !

Sur inscription, à partir de 6 ans. .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

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English : Le tricotin magique

L’événement Le tricotin magique Civray a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou