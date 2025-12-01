Le Trident À la pointe de tout Cherbourg-Octeville Saint-Vaast-la-Hougue

Cherbourg-Octeville Saint-Vaast-la-Hougue

12 décembre 2025 20:00

2025-12-12

AYMELINE ALIX, MYRTILLE BORDIER, OLIVIER LUGO

Création collective avec les habitants du Val de Saire.

Deux journalistes sont missionnés pour écrire un reportage sur le Tue-Vaques, petit train du début du XXe siècle qui reliait Cherbourg aux villes alentour. Mais très vite, leur rencontre avec les habitants du territoire va les amener à vivre des expériences à la limite du paranormal fantôme d’Alexis de Tocqueville, médium, naufrage de la Blanche-Nef, les histoires anciennes vont se mêler aux récits d’aujourd’hui dans une joyeuse fiction qui rassemblera 20 acteurs et 8 musiciens sur le plateau.

Après avoir sillonné le Val de Saire durant deux saisons, après avoir écouté son histoire, ses légendes, après avoir rencontré ses habitants, après avoir interviewé une ostréicultrice, un médium, une ancienne gardienne de phare, un généalogiste, une bibliothécaire, une agricultrice… après avoir animé des ateliers d’écriture et collecté la parole des uns et des autres, Aymeline Alix, actrice et metteuse en scène, accompagnée de Myrtille Bordier et Olivier Lugo, tous deux comédiens, ont écrit À la pointe de tout.

Mobilisant un chœur d’habitants du territoire, se prêtant au jeu d’acteurs et de musiciens, de tous âges et de tous horizons, cette histoire mi-vraie mi-fictive raconte de façon ludique, théâtrale et documentée la richesse de ce territoire.

Tout public, dès 8 ans

Durée estimée 1h30

Tarif unique 5 € .

46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

