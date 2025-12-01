Le Trident À mots doux Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

THOMAS QUILLARDET

Après En Addicto, Une télévision française, Ton père, l’Histoire du rock, Où les coeurs s’éprennent et Tristesse et joie dans la vie des girafes, ce sera le 7e spectacle de Thomas Quillardet, accompagné par le Trident.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le spectacle est à peine entré en répétition, alors Thomas Quillardet nous a transmis ce texte

J’invente un personnage de fan, un petit garçon de dix ans qui, en 1987, entend Sans contrefaçon de Mylène Farmer. Il commence à s’accrocher à la figure de Mylène Farmer, à acheter ses disques, à répéter ses chorégraphies en cachette. Il va aller voir son premier concert et décider que sa vie se construira avec la scène. Il deviendra tour à tour acteur, costumier, artificier, régisseur, parolier. Ce personnage de Sylvain sera une scène à lui tout seul sur laquelle sa Mylène pourra se déployer dans sa tête et face à nous. Sylvain se rêve confident, ami, répétiteur, âme-sœur de sa star. Il pense qu’elle lui chuchote à l’oreille. Voyage mental où la relation du fan à son idole vient nous interroger sur nos désirs, nos peurs, notre intimité profonde.

J’aimerais qu’il y ait aussi deux musiciennes sur scène. Que l’on voie et entende la musique se fabriquer. Je souhaite que ce nouveau spectacle soit une comédie chantée pour un public réenchanté ! Un hommage à la culture populaire dans sa dimension la plus fédératrice et joyeuse. — Thomas Quillardet, mai 2024.

Tout public, dès 12 ans Durée estimée 1h20

Spectacle en création .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

