Le Trident Atelier de danse hip-hop Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin samedi 14 février 2026.

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Entre jeunes, apprenez le hip-hop aux côtés de professionnels pendant une semaine.
Et présentez votre travail devant un public sur le plateau du théâtre à l’Italienne.

Durée 20h sur la semaine
Réservation par mail auprès de l’Espace jeunes le Cétici.   .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55  billetterie@trident-sn.com

