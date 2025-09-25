Le Trident Atelier de danse hip-hop Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Atelier de danse hip-hop

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : Lundi Lundi 2026-02-14

fin : 2026-02-18

Entre jeunes, apprenez le hip-hop aux côtés de professionnels pendant une semaine.

Et présentez votre travail devant un public sur le plateau du théâtre à l’Italienne.

Durée 20h sur la semaine

Réservation par mail auprès de l’Espace jeunes le Cétici. .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

