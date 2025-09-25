Le Trident Atelier de danse hip-hop Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin
Le Trident Atelier de danse hip-hop Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin samedi 14 février 2026.
Le Trident Atelier de danse hip-hop
Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-02-14
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-14
Entre jeunes, apprenez le hip-hop aux côtés de professionnels pendant une semaine.
Et présentez votre travail devant un public sur le plateau du théâtre à l’Italienne.
Durée 20h sur la semaine
Réservation par mail auprès de l’Espace jeunes le Cétici. .
Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com
English : Le Trident Atelier de danse hip-hop
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Trident Atelier de danse hip-hop Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire