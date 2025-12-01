Le Trident Atelier parent-enfant Centre culturel Le Quasar, Espl. de la Laïcité, Cherbourg-en-Cotentin

Venez fabriquer votre marionnette avec votre enfant !

En lien avec son spectacle Rumba sur la lune, la compagnie Marizibill propose un atelier fabrication d’une petite souris en marionnette en famille. Adultes et enfants réaliseront ensemble et personnaliseront leur personnage à partir des divers matériaux mis à leur disposition, avec l’aide des interprètes du spectacle. Chaque enfant repartira avec sa marionnette à l’issue de l’atelier.

Tout public, à voir en famille

Durée 1h

Entrée libre, pour votre enfant et vous .

Centre culturel Le Quasar, Espl. de la Laïcité, Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

