Le Trident Atelier théâtre parent-enfant Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Atelier théâtre parent-enfant
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22
Profitez d’un atelier théâtre entre parent et enfant avec le metteur en scène de Tout ça tout ça, Thomas Resendes et la comédienne Manon Raffaelli. .
Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com
