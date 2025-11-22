Le Trident Atelier théâtre parent-enfant Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Atelier théâtre parent-enfant Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin samedi 22 novembre 2025.

Le Trident Atelier théâtre parent-enfant

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Profitez d’un atelier théâtre entre parent et enfant avec le metteur en scène de Tout ça tout ça, Thomas Resendes et la comédienne Manon Raffaelli. .

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Atelier théâtre parent-enfant

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Atelier théâtre parent-enfant Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cotentin