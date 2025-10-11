Le Trident Atelier Théâtre Salle de l’Élan Rural Sottevast

Salle de l’Élan Rural Rue de Ancienne Gare Sottevast Manche

Début : 2025-10-11 10:00:00

2025-10-11

Pendant deux heures, nous explorerons une thématique que j’éprouve en tant que pédagogue depuis de nombreuses années, et qui s’appelle du ludique au technique . Nous commencerons par des jeux qui réveillent notre part la plus joueuse, pour progressivement aller vers des outils plus techniques, utiles à toute présence sur un plateau. Cet atelier d’initiation propose un parcours joyeux et exigeant il vous plonge dans l’élan du jeu tout en vous offrant des clés concrètes pour aborder le travail d’acteur. — Laurent Brethome, metteur en scène d’Autoroute du sud

En partenariat avec le réseau des médiathèques du Pays Coeur du Cotentin.

À partir de 15 ans Durée 2h.

Gratuit sur réservation .

Réservation auprès

• Du réseau des médiathèques du Pays Coeur du Cotentin, en contactant Sabine Bonnet au 02.50.79.10.80 ou par mail à sabine.bonnet@lecotentin.fr

• De la bibliothèque de Sottevast, en contactant Mathilde Desjardins au 02 33 01 07 61 ou par mail à biblio.sottevast@wanadoo.fr .

Salle de l’Élan Rural Rue de Ancienne Gare Sottevast 50260 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

