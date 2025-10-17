Le Trident Autoroute du sud Le Vox Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Autoroute du sud Le Vox Cherbourg-en-Cotentin vendredi 17 octobre 2025.

Le Trident Autoroute du sud

Le Vox 129 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Fin des années 60, un dimanche après-midi, un incident mystérieux bloque la circulation sur l’autoroute du Sud, à hauteur de Fontainebleau.

Les heures, les jours, les semaines, les mois passent. L’embouteillage dure… Les automobilistes sont coupés du monde, et le temps est comme suspendu.

Dans cette petite communauté, les personnages sont désignés par leur auto. En fonction du caractère de chacun et de la personnalité même de leurs voitures, les rôles se distribuent Porsche l’audacieux fait du marché noir, l’énergique Taunus se charge du ravitaillement, Dauphine est une jeune première très convoitée, et 404 son amoureux transi. Le plus étrange est que tout cela paraît normal.

On spécule sur les raisons de l’accident, on descend pour se dégourdir les jambes, on entend des rumeurs parfois dramatiques et souvent contradictoires. Une petite société s’organise. Et puis, on a soif, on commence à avoir faim…

Laurent Brethome, Clémence Labatut

Tout public Durée 1h .

Le Vox 129 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Autoroute du sud

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Autoroute du sud Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cotentin