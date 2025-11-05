Le Trident Bérénice Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

2025-11-05 20:30:00

2025-11-05

RACINE/JEAN-RENÉ LEMOINE

Titus, futur empereur de Rome et Bérénice, reine de Palestine, s’aiment d’un amour absolu. Elle a traversé les mers, tout abandonné pour lui. Il lui a promis l’empire, transgressant les lois romaines qui condamnent leur union. Mais au moment du couronnement, entre amour et raison d’État, Titus vacille et choisit la séparation. Autour d’eux, Antiochus, vieil ami, fidèle guerrier, souffre quant à lui d’un amour gardé secret.

Jean-René Lemoine imagine Bérénice comme un long plan-séquence au cœur de l’obsession amoureuse. Au fil des actes, les trois protagonistes s’épuisent d’amour.

Dans un magnifique éclairage en clair-obscur, vêtus de costumes sobres, dépourvus d’accessoires, les personnages sont livrés à eux-mêmes.

Déployée sur un plateau au sol doré, la mise en scène laisse toute leur place à la voix et au corps des interprètes, en fidélité au rythme et à la ponctuation du texte originel.

Et l’on entend magnifiquement cette langue dans la splendide pureté de sa musicalité.

Tout public, dès 15 ans

Durée 2h

Tarifs 8,50 à 23 €

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

