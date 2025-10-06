Le Trident Biosphère Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Biosphère

FRÉDÉRIC SONNTAG.

Après B. Traven, D’autres mondes et L’Horizon des événements, Frédéric Sonntag est de retour !

2025, Hautes-Pyrénées, un milliardaire fantasque et un collectif d’artistes et de scientifiques ont fait surgir de terre, la biosphère.

Une équipe de cinq personnes s’apprête à s’enfermer deux ans dans cet habitat futuriste clos et autonome reproduisant à petite échelle un écosystème terrestre.

Elles vont tenter d’y vivre ensemble en totale autosuffisance.

Mais les obstacles se multiplient d’étranges phénomènes se manifestent à l’intérieur de la Biosphère et lorsque le taux d’oxygène commence à chuter, l’écosystème se dégrade, faisant voler en éclat l’unité du groupe.

Inspirée d’une histoire vraie, Biosphère multiplie les références romanesques et cinématographiques (De Jules Verne à 2001, l’Odyssée de l’espace).

Avec ce huis clos fantastique, Frédéric Sonntag et ses cinq acteurs-musiciens explorent toutes les facettes de cette expédition scientifique, burlesque, romanesque et utopique.

Tout public, dès 13 ans.

Durée 1h50.

Spectacle en création. .

