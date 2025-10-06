Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Trident Ciné-débat Cinéma Le Palace Cherbourg-en-Cotentin

Cinéma Le Palace 2 Rue des Résistants Cherbourg-en-Cotentin Manche

2026-03-23
Ciné-débat autour d’un film choisi par Frédéric Sonntag.

En réservant votre place ciné-débat vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur votre place de spectacle Biosphère.
Pour réserver votre place veuillez vous rapprocher du cinéma Le Palace.   .

Cinéma Le Palace 2 Rue des Résistants Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55  billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Ciné-débat

