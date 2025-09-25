Le Trident Ciné-philo CGR ODEON Cherbourg-en-Cotentin
Le Trident Ciné-philo CGR ODEON Cherbourg-en-Cotentin dimanche 1 février 2026.
Le Trident Ciné-philo
CGR ODEON 51 Rue Maréchal Foch Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Participez à un ciné-philo et échangez sur une thématique après la projection du film.
En réservant votre place ciné-débat vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur votre place de spectacle Illusions perdues.
Pour réserver votre place veuillez vous rapprocher du cinéma L’Odéon. .
CGR ODEON 51 Rue Maréchal Foch Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com
English : Le Trident Ciné-philo
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Trident Ciné-philo Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire