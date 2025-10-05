Le Trident Conseil de classe Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Le Trident Conseil de classe

LA GUEULE OUVERTE.

Ce pourrait être un prof de français, de mathématiques ou de théâtre. Ça pourrait se passer dans un lycée, à l’université ou au conservatoire. Ça pourrait être un coach dans une entreprise, ou un conseiller d’orientation face à des salariés…

Il est seul dans la salle. Tous ceux à qui il enseigne sont partis. À l’abri des regards et des oreilles, errant parmi les bureaux, s’adressant aux chaises vides, c’est l’occasion pour lui de dire à ses élèves ce qu’on ne se risque jamais à leur dire en face.

Filant avec poésie la métaphore du dompteur de fauves, la salle de classe se transforme progressivement en véritable chapiteau de cirque.

Un conseil de classe où l’on rit, s’enthousiasme, s’indigne… Pas si fréquent !

Tout public, dès 12 ans.

Durée 1h. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

