Le Trident Coriolis La mairie Fermanville

Le Trident Coriolis

La mairie 5 La Heugue Fermanville Manche

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

SILENCE&SONGE.

Parler de neurosciences et du cerveau aux enfants ? Si, si, c’est possible et c’est drôle !

Coriolis nous invite à plonger dans le cerveau de la grande aventurière, Anticyclone. Une visite sur un fil entre science et poésie. Une ode à la fantaisie en faisant découvrir le fonctionnement du laboratoire de nos rêves et de notre imaginaire LE CERVEAU.

Entre théâtre et théâtre d’objets, cette plongée dans le cerveau de la comédienne invite les enfants à penser aux forces et faiblesses de notre ciboulot .

Là nous sommes dans la tête d’Anticyclone. Vous ne la connaissez pas ? C’est pas grave. Elle n’a peur de rien. Elle est sacrément balèze, mais comment fait-elle pour réussir tout ça ? C’EST GRÂCE À MOI !!!!! Coriolis !!! C’est mon nom, enfin j’imagine, car tout le monde m’appelle comme ça. C’est moi qui fait tourner ce qui se trouve entre ses deux oreilles, sans moi elle ne pourrait rien faire, rien de rien.

Jeune public, à voir en famille, dès 6 ans.

Durée 45 minutes. .

La mairie 5 La Heugue Fermanville 50840 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

