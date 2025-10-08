Le Trident Crocodile Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

C’est un duo qui réinvente l’amour, la naissance du sentiment, avec beaucoup de simplicité, de pureté et de sincérité. Des mouvements issus de gestes du quotidien, de positions pliées, puis relâchées, avec une grande fluidité, souplesse et qualité dans l’interprétation. En une heure délicieuse, on partage le récit d’un moment de vie à deux, de l’approche des amoureux, à l’intimité du couple, en passant par l’esquive ou la fusion. Sans jamais oser se toucher, les deux danseurs tentent subtilement des rapprochements. Lorsqu’enfin ils se touchent, cela semble être une découverte pour chacun d’entre eux, et c’est une grande source d’émotion pour le spectateur.

Un petit bijou ciselé et précieux, en harmonie avec la partition musicale très émouvante, hypnotique et douce, interprétée en direct. Une vraie bouffée d’air frais ! — d’après l’article de Delphine Goater dans ResMusica.

Une création Martin Harriague en collaboration avec Emilie Leriche & Ensemble 0

Tout public, à voir en famille Durée 1h .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

