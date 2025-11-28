Le Trident D’amours et de mers Salle Max-Pol Fouchet Saint-Vaast-la-Hougue

Le Trident D'amours et de mers Salle Max-Pol Fouchet Saint-Vaast-la-Hougue vendredi 28 novembre 2025.

Salle Max-Pol Fouchet 46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

CHLOÉ BREILLOT & PIERRICK HARDY

Amoureux du fado ou de la musique brésilienne, ce concert est pour vous !

Quel duo ! Chloé Breillot au chant et Pierrick Hardy à la guitare explorent l’univers des musiques portugaises, inspirés notamment par la beauté du fado et de la chanson brésilienne, tout en se permettant des incursions vers l’Italie de Roberto Murolo et le Chili de Victor Jara.

Émotion garantie ! Les morceaux interprétés, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent, comme seules savent le faire les chansons populaires, le désir et la peine, l’amour et l’absence. Une promenade en langue originale dans ces répertoires d’hier et d’aujourd’hui, auxquels le jeu puissant et chatoyant de Pierrick à la guitare et la voix saisissante de Chloé donnent un nouveau souffle.

Depuis la création du projet en 2022, le duo s’est produit lors d’une soixantaine de concerts partout en France.

Leur premier album, Valeu a pena, est sorti le 4 juin 2024.

Tout public, à voir en famille Durée 1h20 .

Salle Max-Pol Fouchet 46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

