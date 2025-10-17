Le Trident Dark circus Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-10-17 19:30:00

2025-10-17

Musique Audiovisuel.

Bien sûr, nous avons déjà programmé ce spectacle (en 2017). Mais depuis, des enfants ont été conçus, sont nés, ont grandi… alors pourquoi ne pas leur faire ce cadeau ?!

Nous accueillons donc une nouvelle fois ce magnifique voyage dans l’imaginaire de la compagnie STEREOPTIK. Une histoire de chapiteau de cirque, qui s’installe aux lisières de la ville, où tous les numéros ratent les uns après les autres, entre humour et nostalgie.

Au plateau, juste deux extraordinaires musiciens, dessinateurs, dignes héritiers de Méliès. À l’aide de caméras, ils nous livrent en direct un merveilleux voyage dans l’univers du cirque. Entre leurs mains, le fusain, l’encre, le papier découpé et de petites marionnettes, ils dessinent des tableaux en noir et blanc, en évolution constante et projetés sur grand écran. Effets spéciaux garantis !

Vous n’avez jamais vu Dark Circus ? Courez-y vite ! Vous l’avez déjà vu ? Parlez-en autour de vous et/ou replongez dans ce bain de jouvence et d’imaginaire.

À voir en famille sans modération.

Tout public, à voir en famille, dès 8 ans

Durée 1h .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100

