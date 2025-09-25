Le Trident Édith et moi Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Édith et moi

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

YAEL RASOOLY.

Marionnettes.

Théâtre.

Attention ! Très grand spectacle et artiste au sommet de son talent.

Un Hymne à l’amour de soi et à La vie en rose. Yael Rasooly sait tout faire géniale comédienne, diabolique manipulatrice de marionnettes, et voix en or.

Alors quand elle décide d’appeler à l’aide Édith Piaf pour régler ses comptes avec une histoire de vie qui a volé en éclats, on est tout simplement bluffé.

Toutes deux, elles dévoilent un récit autobiographique bouleversant, entre récit et chant. La comédienne et la marionnette à taille humaine partagent et associent voix, corps et un bout de leur histoire. Sur scène, les deux femmes se confondent et se dévoilent à l’unisson. Sans jamais se départir pour autant ni de leur fougue ni de leur humour, les deux femmes vont reconquérir leur vie et leur voix à travers l’art. On rit, on pleure et on ne sait plus qui est qui.

Qui chante ? Édith ? Yael ? Édith ? Yael ? Édith ? Yael ? Édith ? Yael ?

C’est peut-être là que réside toute la magie des marionnettes.

Tout public, dès 15 ans.

Durée 1h. .

