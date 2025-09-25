Le Trident Enso Boléro Figure(s) Libre(s) Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Enso Boléro Figure(s) Libre(s)

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

S’POART MICKAËL LE MER Danse.

Après Les Yeux Fermés, spectacle hommage au peintre Soulages (accueilli au Trident en 2024), Mickaël Le Mer revient à Cherbourg avec une nouvelle création imaginée sur un des tubes de la musique classique le Boléro de Ravel.

Dans son enfance, Mickaël Le Mer passe en boucle la cassette du film, Les Uns et les Autres de Claude Lelouch (1981). La scène du Boléro le marquera à jamais.

Le cercle prendra alors toute sa place et sera le marqueur de cette nouvelle création. Amplement présent dans le monde du hip-hop, le cercle est l’essence du breakdance et du freestyle. Du plein au demi-cercle, de la boucle à l’ellipse, cette nouvelle création, dans laquelle danse, scénographie, lumière et musique seront englobantes, aspire à capturer l’essence de cette forme symbolique.

Sur scène, huit danseurs et danseuses aussi virtuoses que sensibles. Une musique originale de David Charrier et, bien sûr, l’entêtant et hypnotique Boléro de Ravel.

Tout public, à voir en famille.

Durée 1h10.

Spectacle en création. .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

