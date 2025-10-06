Le Trident Fauxfaire fauxvoir La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Fauxfaire fauxvoir

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-03-18 20:30:00

2026-03-18

LE PHALÈNE/THIERRY COLLET.

En quoi avez-vous le plus confiance ? Vos yeux, votre cerveau, les réseaux sociaux ou les intelligences artificielles ?

Trois magiciens questionnent la façon dont notre cerveau perçoit la réalité, dans un monde où celle-ci se confond de plus en plus avec ses images.

Trois magiciens spécialistes de l’arnaque et de la manipulation mentale interrogent les outils qui nous transmettent l’information nos sens, les caméras de nos téléphones, nos objets connectés… Mais est-ce qu’ouvrir les yeux suffit pour dissiper nos illusions ?

Un parcours magique et interactif en trois temps des expériences travaux pratiques pour FAIRE et tester nos sens et notre cerveau ; une conférence-spectacle pour VOIR et découvrir à quel point les technologies numériques influencent notre perception de la réalité ; puis un final spectaculaire pour s’émerveiller et SE FAIRE… AVOIR.

Et si nous pouvions réconcilier notre éternel besoin de croire avec notre désir de savoir et comprendre le monde ?

Tout public, dès 13 ans Durée 1h30. .

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

