Le Trident Gabriel Durliat Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

2026-01-20 20:30:00

2026-01-20

RÉCITAL FRANZ LISZT

Un rendez-vous audacieux qui révèle un talent à suivre de près.

Gabriel Durliat compte parmi les musiciens les plus brillants et complets de sa génération. Entré à l’âge de 16 ans au Conservatoire de Paris, il y obtient les Prix de piano, d’harmonie, d’accompagnement au piano et d’orchestration tous décernés à l’unanimité avec les félicitations du jury ainsi que les Prix de contrepoint et fugue. Et, il est le premier Français à remporter le concours international Piano Campus en février 2022.

Gabriel Durliat se produit régulièrement avec orchestre, en récital et en musique de chambre. Il répond à l’invitation de programmations prestigieuses telles que le Festival International de Piano de La Roque-d’Anthéron, le Festival d’Auvers-sur-Oise, le Festival de Deauville, les Journées Ravel de Montfort-l’Amaury, etc.

Avec La Belle Saison, il propose un programme ambitieux et profondément personnel, à la hauteur de son talent musical et de ses capacités techniques marcher dans les pas du grand maître Franz Liszt.

Tout public, à voir en famille

Durées 1h40 avec entracte

Tarifs 8,50 à 23 € .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

