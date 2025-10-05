Le Trident Illusions perdues Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Illusions perdues

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-02-05 19:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

BALZAC/PAULINE BAYLE.

Avec audace, sans fioritures, la metteuse en scène réalise une véritable prouesse et tend un miroir à notre temps.

Pauline Bayle adapte cette œuvre majeure de Balzac, confiant la trentaine de personnages à six flamboyants interprètes.

C’est l’histoire de Lucien Chardon, poète d’Angoulême, parti en 1820 trouver le succès dans la capitale ; c’est l’histoire d’un homme, de son ascension et de sa chute. À Paris, le jeune ambitieux succombe aux sirènes d’une société cynique et individualiste, puis, d’échec en échec, laisse ses rêves derrière lui et dégringole pour retourner d’où il vient.

À travers ce parcours initiatique, Pauline Bayle dévoile les rouages d’une société cruelle où personne n’est épargné. Et pourtant, malgré la mécanique implacable du récit, les personnages flamboient, même au plus profond de leur mesquinerie. Car dans la mise en scène de Pauline Bayle, tout se joue sous nos yeux et, sans jamais fléchir, les comédiens embrasent la scène.

Tout public, dès 15 ans Durée 2h30.

Les places ne seront pas numérotées. .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

