Le Trident Imminentes La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Imminentes

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

BURNOUT/JANN GALLOIS.

Après un riche parcours d’interprète pour différents chorégraphes, Jann Gallois fonde la compagnie BurnOut dans le but de développer sa propre gestuelle alliant technique hip-hop et écriture contemporaine.

Dans chacune de ses créations, la chorégraphe propose avant tout des univers explorant ce qui constitue la nature humaine et sur l’importance d’un message humaniste chargé d’espoir. Aujourd’hui largement reconnue à l’échelle nationale et internationale, Jann Gallois a créé un répertoire de plus de douze pièces.

Six danseuses au plateau et une chorégraphe. Dans Imminentes, il sera question des femmes et de leur place dans le monde.

Ce spectacle n’est pas qu’une ode au féminin. Ne sera jamais une plaidoirie du sexe faible . Ni une condamnation des hommes. Ce n’est pas une œuvre militante, ni une parole combattante. Non. Ce spectacle est une marée pénétrante et transcendante.

Une immense vague synergique. Une force tranquille. Jann Gallois.

Tout public, à voir en famille Durée 1h.

Spectacle en création. .

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Imminentes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Imminentes Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire