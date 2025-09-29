Le Trident jeune public Lecture jeunesse La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin
Le Trident jeune public Lecture jeunesse La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin mercredi 1 avril 2026.
Le Trident jeune public Lecture jeunesse
La Glacerie Bibliothèque Lansonneur Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Une lecture d’albums et contes jeunesses autour de Les filles ne sont pas des poupées de chiffon, vous est proposée pendant l’événement l’Heure du conte.
L’événement L’heure du conte proposé par la Bibliothèque Jacques Prévert en partenariat avec le Trident revient pour sa quatrième édition ! Avant le spectacle Les filles ne sont pas des poupées de chiffon, venez assister à la lecture du conte.
Durée 1h Entrée libre. .
La Glacerie Bibliothèque Lansonneur Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com
English : Le Trident jeune public Lecture jeunesse
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Trident jeune public Lecture jeunesse Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire