Le Trident jeune public Lecture jeunesse La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident jeune public Lecture jeunesse

La Glacerie Bibliothèque Lansonneur Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Une lecture d’albums et contes jeunesses autour de Les filles ne sont pas des poupées de chiffon, vous est proposée pendant l’événement l’Heure du conte.

L’événement L’heure du conte proposé par la Bibliothèque Jacques Prévert en partenariat avec le Trident revient pour sa quatrième édition ! Avant le spectacle Les filles ne sont pas des poupées de chiffon, venez assister à la lecture du conte.

Durée 1h Entrée libre. .

La Glacerie Bibliothèque Lansonneur Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

