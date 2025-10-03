Le Trident La fin du début Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident La fin du début

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-10-03 20:30:00

Alors âgé de 6 ans, 11 mois et 20 jours, apprenant le décès de Michel Berger et comprenant ainsi que la mort peut surgir à chaque instant, le petit Solal Bouloudnine sait que pour mieux comprendre la vie, il faut la prendre par un bout.

Dans sa chambre d’enfant, il déroule le fil de son histoire. Celle d’un gamin des années 1990 qui prend conscience que la vie est brève, qui doute sur le pourquoi-du-comment, se demande si ça vaut le coup ou pas, tout ce bruit autour de l’existence.

Convoquant sa mère juive impayable, son père chirurgien facétieux, le rabbin, la maîtresse, la bouchère et, bien évidemment, Michel Berger, France Gall et Véronique Sanson, il fait ressurgir les grandes étapes de sa vie d’enfant curieux mais un tantinet angoissé par l’idée de la mort. Et… c’est irrésistiblement drôle !

La fin du début est un spectacle de variété qui se vit comme une tragédie, ou l’inverse. C’est un mercredi après-midi entre copains dans une chambre d’enfant.

Jeu et conception Solal Bouloudnine

Tout public, dès 12 ans Durée 1h20 .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

