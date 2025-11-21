Le Trident La Réunification des deux Corées Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident La Réunification des deux Corées Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin vendredi 21 novembre 2025.

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

JOËL POMMERAT

Vertige de l’amour.

Nuit noire dans le théâtre. Des talons claquent sur un plancher de bois quand, doucement, une lumière se faufile dans l’espace et y pourchasse l’obscurité. D’un pas calme, en escarpins et trench ajusté, une femme marche vers nous.

Joël Pommerat explore la complexité des liens humains, et plus particulièrement le mythe de l’amour. À travers une mosaïque de vingt fragments du discours amoureux, il met en jeu les possibles de nos affections, de l’obsession au manque, en passant par le quiproquo, le marchandage, la pulsion ou la rupture.

Vaudeville ou tragédie ? Il arrive qu’on rie ou qu’on se fige… Acteurs, chansons, gestes, mots, on se souviendra longtemps du moindre détail d’un spectacle remarquable dont la puissance est désormais une évidence.

Magie d’un instant théâtral de haut vol. Vertigineux.

Tout public, dès 14 ans Durée 1h50 .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

