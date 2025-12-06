Le Trident L’arrière pays Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

LES TROIS POINTS DE SUSPENSION

L’idée est simple mais géniale quatre adultes partent en expédition dans les contrées de l’enfance. Des adultes, mais avec de vraies voix d’enfants.

L’effet produit est imparable les voix aiguës, voire zézayantes, de gamins portés par une brochette de quarantenaires en costard-cravate produit un décalage auquel il est impossible de résister. Que l’un d’entre eux se mette à brailler parce qu’il a reçu un coup et le visage déformé par la douleur du comédien qui le joue, nous arrache des larmes de rire. Le dialogue qui s’établit entre les enregistrements des enfants et les images proposées frisent parfois le génie.

On ne cesse de s’amuser de ces adultes redevenus enfants (ou des enfants dans des corps d’adultes ?) qui revisitent les fantasmes, les rêves et les cauchemars de notre âge tendre. Une farce désopilante qui brouille toutes les frontières !

Venez, quel que soit votre âge (à partir de 6 ans), car chacun y verra… ce qu’il a envie d’y voir !

Tout public, à voir en famille, dès 6 ans Durée 1h15 .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

