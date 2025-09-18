Le Trident Le grand bal Figure(s) Libre(s) L’Autre lieu Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Le grand bal Figure(s) Libre(s)

L’Autre lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

S’POART /MICKAËL LE MER

3e édition d’un Grand Bal qui réunit, d’année en année, toujours plus de participants/spectateurs.

Après la pop de Sylvain Groud (2024) et les musiques syriennes de Fouad Boussouf (2025), Mickaël Le Mer vous invite à son Grand Bal hip-hop. Accompagné par un DJ, l’idée est de célébrer les musiques et danses hip-hop, en lien avec les spectacles Enso et Traces (à voir les jours précédents).

Le public est invité à danser et à suivre les chorégraphies. Quelques jours avant Le Grand Bal, une vingtaine d’amateurs complices auront répété avec des danseurs professionnels, histoire de pouvoir entraîner les autres spectateurs. Chacun fait ce qui lui plaît on peut regarder, comme on peut danser. Mais nous faisons le pari qu’à la fin, tout le monde sera sur le dancefloor !

Dernière information d’importance il n’y a pas besoin de savoir danser, ni d’avoir pratiqué,ni de multiplier les figures acrobatiques ! On ne vous demandera pas de tourner sur la tête ! L’idée est que chacun, chacune, quel que soit son âge et son corps, puisse participer.

Entrez dans la danse… ça va breaker !

Tout public, à voir en famille

Durée 1h45

Tarifs 8,50 à 10 € .

L’Autre lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

