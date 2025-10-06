Le Trident Le poisson qui vivait dans les arbres … Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Le poisson qui vivait dans les arbres …

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Manche

2026-03-20 19:30:00

SYLVAIN RIÉJOU & HERVÉ WALBECQ.

Quand danse et dessin s’emmêlent.

A-t-on jamais vu un poisson vivre dans un arbre ?

Avec le chorégraphe Sylvain Riéjou, tout est possible, surtout lorsqu’il emmène avec lui l’univers merveilleux de l’auteur et illustrateur Hervé Walbecq.

Voici donc deux personnages en quête de cette créature mystérieuse, prêts à traverser tous les espaces, qu’ils soient terrestres, aquatiques ou aériens, pour la retrouver.

Des animaux apparaissent sur scène, traits noirs sur fond blanc, à travers des animations vidéo. Guidés par une faune tout droit sortie de l’imaginaire d’Hervé Walbecq, les deux héros évoluent au fil des étapes, dans cet univers à la fois farfelu et poétique.

Avec la danse comme mode de communication commun, se dessine alors un monde chimérique, où l’humain et l’animal progressent l’un vers l’autre. Un drôle de langage s’invente, explorant les relations qui nous lient à la nature par le biais du corps et de la danse.

Jeune public, à voir en famille, dès 5 ans.

Durée 45 minutes. .

