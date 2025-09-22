Le Trident Lecture jeunesse Centre culturel Le Quasar, Espl. de la Laïcité, Cherbourg-en-Cotentin
Début : 2026-01-28 16:30:00
Une lecture d’albums et contes jeunesses autour de Monologue d’un chien bien coiffé vous est proposée pendant l’événement l’Heure du conte.
L’événement « L’heure du conte » proposé par la Bibliothèque Jacques Prévert en partenariat avec le Trident revient pour sa quatrième édition ! Avant le spectacle Monologue d’un chien bien coiffé, venez assister à la lecture du conte.
Tout public, à voir en famille
Durée 1h
En entrée libre .
Centre culturel Le Quasar, Espl. de la Laïcité, Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com
