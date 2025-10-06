Le Trident Lecture jeunesse Bibliothèque Boris Vian Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Lecture jeunesse

Bibliothèque Boris Vian 370 Rés des Colverts Cherbourg-en-Cotentin Manche

Une lecture d’albums et contes jeunesses autour de Le poisson qui vivait dans les arbres… vous est proposée pendant l’événement l’Heure du conte.

L’événement L’heure du conte proposé par la Bibliothèque Jacques Prévert en partenariat avec le Trident revient pour sa quatrième édition ! Avant le spectacle Le poisson qui vivait dans les arbres…, venez assister à la lecture du conte. .

Bibliothèque Boris Vian 370 Rés des Colverts Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

