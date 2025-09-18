Le Trident Les abîmés Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2026-01-09 19:30:00

2026-01-09

LE BEL APRÈS-MINUIT

C’est l’histoire de Ludo et P’tit Lu, deux frères qu’un contexte familial compliqué n’aura pas épargné.

Tandis que P’tit Lu est repris par les services sociaux, Ludo fugue. Une éducatrice, Nora, initie P’tit Lu à l’art de la couture. Grâce à Faïza, sa meilleure amie, Ludo découvre le piano…

Du haut de leurs 7 et 12 ans, il va falloir qu’ils trouvent une solution.

Il y a bien quatre héros dans cette histoire ; les deux frères et Faïza et Nora, deux jeunes femmes qui font tout pour aider les garçons. Écoute, bienveillance, protection, des qualités humaines que les deux garçons découvrent avec elles et auxquelles ils vont s’accrocher pour trouver leur chemin.

Cette histoire parle (aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes) de l’enchevêtrement des sentiments, de la fratrie et de la construction de soi. Catherine Verlaguet aborde les sujets délicats avec sensibilité, humour, malice et poésie. Elle a le talent rare d’écrire le monde de l’enfance.

Jeune public, à voir en famille, dès 8 ans

Durée 1h10

Tarifs 5 à 8,50 € .

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

