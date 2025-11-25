Le Trident Les Champs de la liberté Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Les Champs de la liberté Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin mardi 25 novembre 2025.

Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

PIERRE GÉNISSON & QUATUOR AROD

Le 24 mai 1938 s’ouvrait au Palais des Arts à Düsseldorf l’exposition Entartete Musik (Musique dégénérée).

La brochure d’introduction de l’exposition soulignait la relation entre l’art dégénéré et la musique dégénérée. Des musiques violemment rejetées par le nazisme, parce que qualifiées de juives ou de nègres . La conséquence ultime de la persécution des musiques dégénérées fut bien évidemment l’arrestation puis la déportation des musiciens dégénérés dans les camps de la mort.

Le Quatuor Arod, l’un des plus fameux quatuors français actuels, et le génial clarinettiste Pierre Génisson explorent les compositeurs et traditions musicales interdites sous le IIIe Reich (compositeurs juifs, jazz, musique folklorique, musique traditionnelle issue de la rue).

Tout public, à voir en famille Durée 1h30 avec entracte .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

