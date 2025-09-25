Le Trident Les complices du bal Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Les complices du bal

Espace René Le Bas Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Devenez complice du spectacle en participant à un atelier danse sur deux séances !

Durant les deux rendez-vous, vous serez accompagné d’un danseur professionnel qui vous transmettra la recette pour devenir complice du bal chorégraphique. Pour cela, il vous apprendra quelques pas de chorégraphies basiques. Ainsi, le samedi, lors du bal, vous aurez pour objectif, avec lui, d’enflammer toute la piste de danse pour donner envie au public extérieur de rejoindre le mouvement. Plus on est de complices danseurs sur la piste, plus c’est simple d’emmener les gens dans la danse.

Peu importe que vous sachiez déjà danser ou que vous n’ayez pas le rythme dans la peau, peu importe votre âge, si l’envie est là, alors vous êtes les bienvenus !

Durée 3h chaque atelier.

Réservez votre spectacle à 10 € et bénéficier de l’atelier gratuit sur réservation.

Pas de justaucorps obligatoire, mais une tenue souple et confortable est nécessaire. .

Espace René Le Bas Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Les complices du bal

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Les complices du bal Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire