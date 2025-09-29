Le Trident Les filles ne sont pas des poupées de chiffon, compagnie La Rousse Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Les filles ne sont pas des poupées de chiffon, compagnie La Rousse

Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Malheur, encore une fille !

Dans ce pays, depuis des siècles, n’avoir que des filles est considéré comme une malédiction. Pauvreté, déshonneur, tristesse s’abattent sur les familles sans garçon.

Le malheur d’Ella est d’être née fille. Comme elle est de surcroit la quatrième fille de la famille, ses parents décident de la faire passer pour un garçon à l’extérieur de la maison. Il fallait un fils, eh bien, ils allaient le fabriquer !

Ella va à l’école, travaille avec son père, sort et aime profiter de la liberté accordée aux garçons. Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est qu’à 13 ans on lui mettra une jolie robe et on souhaitera la marier.

Comment réagira-t-elle à cette annonce ? Comment transformera-t-elle son sort en destin ? L’écriture suit le déroulement du conte, avec ses ingrédients traditionnels la magie, l’épreuve à surmonter, les injonctions et les interdits. L’épopée d’Ella se vit comme un film d’aventure, dans lequel l’héroïne arpenterait le chemin de la liberté.

Jeune public, à voir en famille, dès 8 ans Durée 1h. .

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

