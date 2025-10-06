Le Trident Lieux communs La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Lieux communs

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

De Baptiste Amann.

Attention ! Faits divers !

Entre réseaux sociaux, infos en continu et café du commerce, tout le monde sait. Untel est coupable, forcément coupable… ou innocent, forcément innocent. On ne sait pas, mais on a un avis.

La fille d’une personnalité d’extrême droite est retrouvée morte son amant, un poète noir, est accusé du meurtre et condamné. Il clame toujours son innocence. Alors qu’il purge sa peine, une pièce adaptée de ses écrits se voit contestée par des manifestantes féministes…Ce thriller, jeu de piste, mené brillamment par huit comédiens, nous ouvre tour à tour les portes d’un théâtre, d’un commissariat, de l’atelier de restauration d’un peintre et d’un studio de télévision.

Sous nos yeux, l’enquête se déploie avec brio et non sans humour. Le récit choral des personnages multiplie les points de vue sur notre époque, dans laquelle nos existences sont réduites aux amalgames et aux raccourcis systématiques… aux lieux communs.

Et s’il n’existait que des bribes de vérité ?

Tout public, dès 14 ans Durée 2h20. .

